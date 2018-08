Můžete tomu říkat předplatné nebo prodej na splátky, ale Microsoft údajně začne před Vánoci nabízet novou službu Xbox All Access, která má zpřístupnit herní zážitky za několik set korun. Služba, která zahrnuje pronájem konzole Xbox One S, přístup ke hrám v Xbox Game Pass a online hraní díky Xbox Live Gold, vyjde v přepočtu na 600 korun měsíčně. Po dvouletém pronájmu by konzole zůstala majetkem hráčů.

Microsoft stejnou formou nabídne i pronájem výkonné verze svého herního zařízení Xbox One X, které má výkon srovnatelný s trojnásobně dražším herním PC. Cena tohoto balíčku by měla být v přepočtu 950 korun. Oznámení nové služby ještě neproběhlo, přestože se právě koná herní veletrh Gamescom. Důvodem je plánované spuštění služby pouze v USA. Microsoft však v případě úspěchu nové služby zváží dostupnost i na dalších trzích.

Cena služby pro USA je nastavená tak, aby konzole s přístupem k placeným herním službám vyšla mírně levněji než standardní ceny zařízení a dvou let přístupu k Xboxu Live Gold a Xbox Game Pass. O chystané novince informovaly servery Windows Central a The Verge, které mají věrohodnost ověřenou z více zdrojů.

V českém prostředí by ceny v přepočtu znamenaly o něco vyšší cenu než při jednorázové platbě za konzoli a následné placení předplatného Xbox Live Gold a Game Pass. Microsoft by ale odstranil vstupní bariéru v podobě jednorázového nákupu – to je zajímavé zejména u Xboxu One X.

Microsoft je po úspěšném Xboxu 360 s aktuální řadou konzolí Xbox One spíše v defenzivě, Sony má výrazně větší podíl na trhu z globálního pohledu i v České republice. Důvodem pro slabší zájem o Xbox byla nejasná komunikace a snaha omezit prodeje bazarových her spolu s nižším výkonem původní verze Xboxu One ve srovnání s PlayStation 4.

Od uvedení Xboxu One X má Microsoft výhodu vyššího výkonu na své straně, zákazníky se snaží získat také na lepší služby v čele s Xbox Game Pass. Pod tímto označením se skrývá neomezený přístup k více než stovce herních titulů za 250 korun měsíčně. Microsoft mezi ně v den vydání zahrnuje i všechny nové hry svých interních studií. V říjnu se součástí Game Passu stane i očekávaná závodní hra Forza Horizon 4, v září pak Microsoft k Halo 5 přidá i sbírku remasterovaných titulů série Halo pod názvem Master Chief Collection.

Související