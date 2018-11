V Česku je Xbox One otloukánek. Sony díky dřívějšímu zahájení prodeje a vyššímu výkonu základní verze Xbox logicky převálcovalo. Microsoft ale před rokem úder vrátil a proti PlayStation 4 Pro postavil hezčí a znatelně výkonnější Xbox One X. Byl to zásah do černého. Microsoftu se podařilo vytvořit zařízení, které mluví samo za sebe.

Nejlépe je to vidět u aktuálního megahitu Red Dead Redemption 2. Propracovaný simulátor života psance na divokém Západě totiž na Xboxu One X vypadá naprosto skvěle, konkurence se ani neblíží kvalitě obrazu a plynulosti hraní na konzoli od Microsoftu. Je to obzvlášť paradoxní ve chvíli, kdy Sony se studiem Rockstar uzavřelo marketingovou dohodu a herní fenomén spojil svou reklamní kampaň právě s PlayStation.

Není to ale tak, že by Xbox One X čekal na možnost projevit svou sílu celý rok, až na vydání Red Dead Redemption 2. Už při zahájení prodeje bylo na čem rozdíl ukázat – vedle vlastních titulů jako je Forza Motorsport 7 to byl hlavně Assassin’s Creed Origins, který v přímém srovnání PlayStation 4 Pro jasně porazil. A platí to stále – zatímco u základních modelů stále Sony Microsoft s Xboxem One S poráží, Xbox One X potvrzuje stále asi o 40 procent vyšší výkon.

Nová televize, nové herní zařízení

Na FullHD obrazovce výhoda vyššího rozlišení do značné míry mizí – hlavně proto, že většina televizí s FullHD rozlišením má malou obrazovky, a tak se detaily ztrácejí. I na FullHD obrazovce je ale jasně vidět vliv vyššího výkonu na plynulost hraní. U některých her dává Xbox One X dokonce možnost ve FullHD rozlišení hrát s vyšší snímkovou frekvencí.