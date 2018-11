Už je to tři týdny, co se na Divoký západ vydaly miliony hráčů páchat zločiny. Optimistické odhady počítaly s šesti až osmi miliony prodaných kopií za první víkend. Místo toho Rockstar prodal 17 milionů kopií s obratem 725 milionů dolarů. Více kopií, než se prodalo prvního dílu za osm let. Více peněz, než za první víkend utržil sebeúspěšnější film a sebelepší hra s jednou výjimkou – simulátorem života zločince v moderní době Grand Theft Auto V od stejných autorů.

Red Dead Redemption 2 je fenomén, a není to jen díky rekordním prodejům. Je ale také dost možná nejhorší hrou, která kdy držela titul nejlépe hodnocené hry pro některou z konzolí. Má příšerné ovládání, plyne pomalu a příliš lineárně, hráči navíc nedá nic zadarmo. Někdy je čas v ní strávený víc jako práce než jako příjemná zábava. Přesto si pozici nejlépe hodnocené hry současnosti právem. Podle mě i proto, že má tolik společného s Kingdom Come Deliverance.

Spojovat českou hru zasazenou do středověkého Posázaví s globálním fenoménem z divokého západu může působit překvapivě. Warhorse Studios prodali za první dva dny půl milionu kopií a na první milion potřebovali dva týdny. Při svém hraní Red Dead Redemption 2 jse ale viděl Kingdom Come za každým stromem a nikoliv překvapivě. Dan Vávra letos na vývojářské konferenci Reboot přiznal, že první díl Red Dead Redemption pro něj byl inspirací.

Kingdom Come i Red Dead Redemption 2 staví na stejných základech – hráčům dávají oba tituly k dispozici maniakálně propracovaný, téměř fotorealistický svět, který žije vlastním životem, dokud do něj hráč nezasáhne. A pokud do něj zasáhne, herní prostředí si to pamatuje a dokáže i na nečekané chování věrohodně reagovat. Postavy, se kterými se hráči potkají, mají většinou co říct, nejsou to jen desítky variant na jednu šablonu.