Kolik her vás pohladí už jen při pohledu na úvodní obrazovku? Sám takových moc neznám, ale Chuchel mezi ně patří. Poprvé jsem ho dohrál v březnu na notebooku. Netrvalo to dlouho, dvě tři hodiny, ale vyústění příběhu, ve kterém animovaný chuchvalec honí třešeň, mi udělalo radost. Čistou a nefalšovanou. A ten pocit se mi vrátil, když jsem na telefonu spustil čerstvě vydanou mobilní verzi.

Hra nebo spíše hříčka Jaromíra Plachého z brněnského herního studia Amanita Design je podobně jednoduchá jako je geniální. Autor si vymyslel netradičního chlupatého hrdinu Chuchla a prostou zápletku – touhu sníst lahodnou čerstvou krásně červenou třešeň. A pak našel sto způsobů, jak v tom Chuchlovi zabránit.

Už první herní obrazovka ale ukazuje, co Chuchel umí. Hlavní hrdina spokojeně spí v krabici a hráč má za úkol ho probudit. S Chuchlem a jeho celým světem se na telefonu komunikuje napřímo – když chcete, aby cokoliv provedlo nějakou věc, stačí se jí dotknout prstem. Reakce na sebe nenechá čekat. První logickou volbou je budík. Ten rozespalý Chuchel zamáčkne kladivem. Co obří reprosoustavy, ty by mohly probrat i mrtvého… Ale ne, koncert skončí jen tím, že sádrový trpaslík dostane po hlavě pantoflem. To vše s patřičnými zvukovými efekty a nádhernými animacemi.

Ta kombinace vtipu, nečekaných reakcí okolního prostředí a skvělých animací a zvuků je zatím to nejlepší, co jsem od Amanity mohl hrát. Chuchel sice nemá hloubku Machinaria ani Botaniculy, ale je prostý, zábavný a koncentrovaný. Je to čistá radost, jinak to popsat neumím.

Ještě větší radost je Chuchel pro rodiče, když sledují, jak se jejich malí potomci Chuchlovi snaží pomoct na cestě ke třešni. Nepotřebují k tomu encyklopedické znalosti ani raketově rychlé prsty, stačí to prostě zkoušet. Když se dlouho nedaří postoupit dál, hra sama ukáže, co a jak dál.

Nápovědu hra nijak nevnucuje, jen nenechá ani malé hráče dlouho tápat. A to je fajn. Dokonce ani minihry založené na principech Tetrisu nebo Angry Birds nejsou nijak náročné, takže se na konec bez vnější pomoci dostane i malé dítě. Ten pocit radosti a spokojenosti je přitom univerzální bez ohledu na to, jestli je hráči čtyřicet nebo devět.

Chuchel je dostupný na Androidu za 99 korun, na iOS stojí 129 korun, a stojí rozhodně za víc.

