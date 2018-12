Pokémon Let’s Go ve verzi se žlutou příšerkou Pikachu nebo elegantní šelmou Eevee si v Česku málokdo užije naplno. Není to tak, že by Nintendo nenabízelo tu nejlepší možnou verzi hry vybavenou ovladačem ve tvaru pokéballu, unikátního zařízení na lov pokémonů. Chybička je v historii. V roce 1998 tu nebylo moc lidí, kteří by měli kapesní konzoli Game Boy, pro niž tehdy vyšla hra Pokémon Blue a Pokémon Red.

Už tehdy Nintendo vydalo dvě varianty stejné hry, aby podnítilo mezi hráči rivalitu i ochotu spolupracovat, protože obě verze mají něco unikátního. Letošní hra Pokémon Let’s Go pro Nintendo Switch mezi pamětníky vzbuzuje nostalgické emoce, protože jde o moderní remake původního titulu. Nintendo se nespokojilo s moderní grafikou. Místo toho japonští herní mágové propojili legendární původní pokémonskou hru se svým mobilním hitem.

Pokémon Let’s Go tak stále popisuje příhody nového trenéra pokémonů, který se snaží stát nejlepším na světě a prožívá spoustu dobrodružství v soubojích s jinými trenéry i nechvalně známými Rakeťáky. Hlavní změnou v Pokémon Let’s Go ale není možnost poslat pokémony z telefonu do herní konzole, ale způsob lovení divokých pokémonů. Puristy nejspíše zklame, že místo bitev s novými příšerkami probíhá lov podobně jako na telefonu – stačí správně hodit pokéball, popřípadě si usnadnit situaci nakrmením pokémonů speciálními bobulemi.

To ale není všechno. Nintendo pro svou novou hru vytvořilo fantastický nový ovladač. Pokéball Plus je zařízení ve tvaru pěticentimetrové kuličky, která vypadá jako Pokéball z her a seriálů. Součástí Pokéballu je joystick maskovaný jako tlačítko na Pokéballu. S jeho pomocí, a s pomocí pohybových senzorů a skrytého tlačítka v horní, červené, polovině koule, lze ovládat celou hru.

Používání joysticku není úplně ergonomické, palec se namáhá více než u klasických joyconů u Nintenda Switch, ale při chytání pokémonů lze koulí házet a to stojí za to. Výrobce po zkušenostech s Wii vybavil kuličku nejen popruhem na zápěstí, ale také prstencem, který se obemkne kolem prostředníčku. Díky tomu nehrozí, že by pokéball ve snaze ulovit vzácného pokémona skončil uprostřed televizní obrazovky.