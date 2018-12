Největší herní obchod Steam spouští hlasování o nejlepších hrách uplynulého roku, a čeští vývojáři se probojovali do finále hned ve třech kategoriích. Naději na nejhodnotnější trofej "Hra roku" má v silné konkurenci historický opus Dana Vávry a studia Warhorse Kingdom Come: Deliverance. Jindřich ze Skalice se utká o titul se 3D střílečkou Player Unknown’s Battlegrounds, výletem do starověkého Řecka v Assassin’s Creed Odyssey, honem na příšery v Monster Hunter World a zabijáckým Hitmanem 2.

O titul nejlepší hry roku 2018 pro VR systémy se pak utká Beat Saber československého týmu Beat Games s VR verzí Skyrimu, Falloutu 4 a střílečky Superhot a s aplikací VRChat. Šance Beat Saber na výhru jsou vysoké. Beat Saber patří k nejlépe hodnoceným hrám na Steamu a jde o nejúspěšnější letos vydaný titul pro virtuální realitu, který se dočkal i vlastní arkádové verze.

Nejvíce českých her se probojovalo do finálového boje o titul nejlepší hry v kategorii „Největší zábava se strojem“. O trofej soupeří Euro Truck Simulator 2 od SCS Software, Factorio z pražského Wube Software a Space Engineers od Keen Software House Marka Rosy. Proti českému triu se postaví těžká váha v podobě Rocket League a NieR: Automata.

Video Video Pohled na vývoj Kingdom Come Deliverance a dny těsně před vydáním

Steam hledá nejlepší hry i v dalších netradičních kategoriích, které se už obešly bez české účasti. Například „Vytvořeno s láskou“ vyzdvihuje hry, o které se jejich autoři dlouhodobě starají a vylepšují je i dávno po vydání. Letos fanoušci nominovali online akční hru Dota 2, Grand Theft Auto V, No Man’s Sky, Path of Exile a Stardew Valley.

V kategorii „Nejlepší prostředí“ se do hry o pocty vrací například Witcher 3, který vyšel už v roce 2015, ale svým otevřeným světem a špičkovým vyprávěním láká i po letech stále další a další hráče. Proti Zaklínači se postaví Far Cry 5, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider a třetí díl Dark Souls.

Ceny herní platformy Steam nehodnotí nejlepší prodeje, sázejí na hlasování fanoušků. To začíná v průběhu 20. prosince spolu se zahájením tradičního zimního výprodeje. Steam chce získat co největší množství hlasů i tím, že hlasováním ve všech osmi kategoriích podmiňuje získání tradiční vánoční sady virtuálních sběratelských karet.

