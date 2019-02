V minulé generaci herních notebooků platilo, že modely s čipem GeForce GTX 1070 zvládnou cokoli, když dokážete přistoupit na pár kompromisů. Na novou generaci nejzajímavější herní karty jsem proto byl hodně zvědavý. Hlavně na to, jak moc budou majitelé notebooků se starší kartou nešťastní. Příležitost to zjistit nám poskytl Asus s notebookem ROG SCAR II s velkým 17" displejem a výrazným designem, který staví na logu s proměnlivým podsvětlením, průhledných klávesách a uhlíkových vláknech.

Hlavní zjištění si našlo cestu i do titulku. V provedených testech se při srovnání notebooku s plně srovnatelnou výbavou, ale starší generací grafické karty ukázala vskutku působivá čísla, třeba 36 % výkonu navíc ve výkonu grafického čipu. Zajímavé číslo ukázal i test výdrže baterie. Necelých pět hodin reálné výdrže na baterku bylo ještě nedávno u herních strojů jen sen.

Pět hodin bez zásuvky je příjemná hodnota pro lehkou kancelářskou práci, ale tenhle počítač půjde vydávat za pracovní nástroj složitěji než třeba u rekordně tenkého Aceru. Důvodem je jednak ono prosvícené logo, které údajně představuje stylizované písmeno G do podoby masky. A není to jediné světýlko na notebooku – světelný pruh je také na přední hraně šasi. Zásadnější problém je nižší mobilita. Nejde jen o rozměry, ale hlavně o hmotnost – tři kilogramy na notebook a další zátěž v podobě zdroje jsou už na hraně.

Velký displej v menším těle

Na 17“ notebook je SCAR II ještě kompaktní díky moderní obrazovce s tenkými rámečky. Menší rozměry nicméně přinesly kompromis u klávesnice. Ta má sice numerický blok, ale směrové šipky jsou odsazené pod hlavní blok kláves. Na klávesnici se píše dobře, rozestupy mezi tlačítky jsou v pořádku, ale dělený levý shift a hlavně nepovedené šipky mi při práci vadily, při hraní tolik ne. Tam je naopak nutné ocenit touchpad. Ten je přesný a citlivý při práci i při nouzovém hraní, hlavně má ale fyzická tlačítka.

Co Asus trochu ztrácí v rozložení klávesnice, to alespoň v mých očích vynahrazuje tím, co je kolem. Asus vsadil na měkčený průhledný plast, pod kterým je fólie s designem uhlíkových vláken. Možná tam skutečně jsou uhlíková vlákna, nemám to jak vyzkoušet, ale designově se mi to líbilo u XPS od Dellu a líbí se mi to i tady, dokonce včetně části, kde má ona „uhlíková fólie“ maskáčové krytí. Výrobce model SCAR II prezentuje jako ideální pro hraní 3D stříleček a maskování má právě vojenské střílečky evokovat.