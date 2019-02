„Kvák, kvák, šmejdi.“ Jistě, ve slušné společnosti se nesluší něco takového říkat, ale když jde o přímou citaci hlavního hrdiny dlouho očekávané videohry, dá se to snad odpustit . Kachní kvákání je poznávací znamení velitele Jaxona, kterému dal podobu i hlas Terry Crews známý třeba ze seriálu Brooklyn Nine-Nine. Vulgární pokřik vyjadřující odhodlání speciálních agentů má ještě jeden účel – ukázat hned na začátku, že Crackdown 3 se nebere vážně.

Nic jiného vlastně hře a jejím autorům nezbývá. Microsoft představil Crackdown 3 před pěti lety jako obrovskou novinku, která přinese technologickou revoluci. Díky výpočtům prováděním na serverech Microsoftu měl Xbox One vymazat výkonnostní náskok PlayStation 4 a nabídnout nový způsob, jak vyvíjet a prezentovat hry. A nic z toho se o pět let do hry nedostalo.

Na Crackdown 3 pracovaly dva různé vývojové týmy přes pět let, hra byla na hraně zrušení, ale nakonec se dostala k hráčům. Jenže ti na sliby nezapomněli, a nezapomněli ani herní novináři. Pro většinu z nich je Crackdown 3 ukázka zbabraného marketingu a nesplněných slibů Microsoftu a Xboxu One. A jak to je, když se oprostíte od předsudků? Předem si zaslouží říct, že to není průšvih. Zvlášť s ohledem na to, že šplhat po mrakodrapech, házet po nepřátelích obrněnými transportéry a střílet z plazmových pušek i raketometů je možné zadarmo, nebo v horším případě za 260 korun.

Video Video Ukázky hraní Crackdown 3 v režimu příběhu i v online kláních

Všemocná agentura na kolenou

Crackdown 3 je další díl hry, ve které hráči vstupují do budoucnosti, ve níž proti zločineckým organizacím stojí skvěle vycvičená a vybavená protiteroristická organizace s jednoduchým názvem – Agentura. Její členové nejsou tak nenápadní, elegantní a tišší jako James Bond, o to větší ale mají arzenál a chuť k ničení.

Hratelnost série Crackdown sázela vždy na kombinaci plynulého pohybu, zábavných futuristických zbraní, explozí a sbírání speciálních bublin, které zlepšují schopnosti agentů a umožňují jim skákat dále a rychleji a mnohem efektivněji šířit destrukci. Crackdown3 stojí na úplně stejných základech. Nebere se vážně, dává hráčům pocit, že jsou jako super agenti téměř nezastavitelní, a přitom je ve hře dost prostoru pro zlepšování, které není jen kosmetické.