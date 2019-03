Poloprázdné velkoměsto ovládané strachem, pod stínem nákazy, jíž se nelze bránit. Bioteroristický útok na New York v prvním díle hry The Division se odvíjel jako typický thriller Toma Clancyho. Po třech letech přichází pokračování. Uplynulo půl roku, virus se rozšířil, je léto a agenti speciální divize americké domobrany se snaží získat pod kontrolu hlavní město Spojených států.

Přesun hry z New Yorku do Washingtonu, D. C., vyvolal rozporuplné reakce. Bílý dům je sice ikona, ale samotné město není zdaleka tak známé, nemá "Žehličku" ani jiné slavné stavby, neodehrává se v něm tolik filmů a seriálů. To jsou ale věci, na které hráči rychle zapomenou, když se v roli agentů Divize poprvé proběhnou přes trávník u Bílého domu ve snaze odrazit dorážející renegáty.

Nový pán v Bílém domě

Autoři hry se s úvodem moc nepářou. Během pár minut agenti vstoupí do ruin Bílého domu, který se stane jejich hlavním stanem, místem, kde lze pořídit nové technologie, lepší vybavení nebo se spojit s dalšími agenty do úderného družstva, které dokáže splnit i nejnáročnější úkoly při čištění města. Oválná pracovna je někde pod hromadou suti, ale i tak je sídlo prezidentů USA silnější lokace než centrální pošta na Manhattanu. Ve hře čeká vrak Air Force One, slavný Lincolnův památník, Kapitol… Nic z toho není pro Neameričana tak silné jako Bílý dům, ve kterém hned za dveřmi čeká provianťák.

Rychlý úvod do hry s odražením pár ozbrojených zločinců prozrazuje nejen fakt, že vývojáři věří novému prostředí, do nějž hru zasadili, ale také to, že poslouchali své fanoušky. Základ je stejný – hráč bojuje s přesilou, a aby přežil, musí dobře využívat krytí za vozidly, zídkami a dalšími "překážkami". Od začátku ale máte v roli agenta tajné služby pocit, že bojujete proti lidem, ne proti robotům složeným čistě z kevlarových destiček.

Nepřátelé ve Washingtonu jsou lidštější, chytřejší, pohyblivější, proradnější… v textové verzi umí dokonce i česky, a hlavně dají se zabít relativně rychle. Hlavní výtkou k původní hře zasazené do New Yorku byli nepřátelé, kteří přežijí, i když do nich agent nasype prodloužený zásobník z útočné pušky. Ve Washingtonu je také z běžných zbraní potřeba pár kulek, ale pokud trefíte dobře, stačí na běžné nepřátele jedna dávka nebo i jedna rána z odstřelovací pušky.