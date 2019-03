Nejlevnější počítač na trhu, obyčejný telefon nebo chytrá televize. To podle Googlu stačí ke spuštění nejnáročnějších a nejnovějších videoher. Služba Google Stadia slibuje možnost hrát bez výkonné grafické karty nebo specializované herní konzole jen s kvalitním připojením k internetu. Google zatím neoznámil datum spuštění nové služby, dojde k němu ale ještě letos. Další detaily představí pravděpodobně na herním veletrhu E3.

Stadia funguje na stejném principu, jako existující služby GeForce Now nebo PlayStation Now – hry běží na serverech na specializovaných výkonných počítačích a k uživateli se přenáší vygenerované video, které reaguje na stisky tlačítek ovladače (Stadia si rozumí s ovladači pro PC i pro Xbox One a PlayStation 4) nebo klávesnice v rukou hráče. Proti konkurenci má Google větší zásah. Stadia ke svému provozu vyžaduje pouze webový prohlížeč Google Chrome.

Hrát tak můžete v okamžiku spuštění služby Google Stadia na osobních počítačích, tabletech, telefonech, a také na televizorech, ke kterým uživatelé připojí Chromecast Ultra nebo speciální herní ovladač Stadia Controller, který má v sobě integrovaný Wi-Fi přijímač a umí se tak přímo spojit se servery od Googlu. Díky tomu bude podle Googlu možné přecházet s ovladačem mezi různými zařízeními a plynule navazovat na rozehranou herní seanci.