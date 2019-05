Halo, Gears of War, Forza Horizon, Assassin’s Creed, FIFA a alespoň 3 495 dalších her by mohli mít k dispozici uživatelé chystané herní služby od Microsoftu. Ještě před herním veletrhem E3 Microsoft oznámil další fázi vývoje xCloudu. Zaměstnanci firmy mohou xCloud testovat i mimo budovy patřící Microsoftu, tedy i v místech s nedokonalým připojením k internetu.

Microsoft při té příležitost uvolnil další informace o tom, co nabídne hráčům i tvůrcům her. Pro české čtenáře je nejzajímavější novinkou to, že Microsoft osadil speciální servery pro službu xCloud už ve třinácti oblastech včetně Evropy. Microsoft to zatím nedělá kvůli hráčům, servery umísťuje blízko k vývojářům. V Česku se hernímu průmyslu daří a například Bohemia Interactive vyvíjí i jednu z her dostupných pouze na Xboxu (survival střílečku Vigor), v Polsku sídlí úspěšný CD Project, takže s největší pravděpodobností budou servery nedaleko.

Dostupnost serverů i mimo Severní Ameriku dává také naději na globální spuštění služby místo častého omezení novinek na USA či na několik největších trhů. Microsoft zatím Česko ani české vývojáře nejmenoval, mezi vývojáři, kteří testují službu xCloud Microsoft uvádí Capcom a Paradox Interactive.

Microsoft potvrdil i to, že služba alespoň teoreticky dokáže streamovat libovolnou hru, která je standardně dostupná na Xboxu One, a to včetně titulů v rámci zpětné kompatibility. Celkový počet her, které je možné spustit v xCloudu už nyní přesahuje číslo 3500 – Microsoft přitom říká, že to vše je možné bez přímého zásahu vývojářů samotných videoher. Streamované verze nebudou vyžadovat ani samostatně vyvíjené aktualizace – patche budou identické s těmi pro klasické verze her. To vše je možné díky tomu, že speciální servery pro xCloud obsahují podobné součástky jako standardní Xboxy.