Trvalo to pět let, než Dan Vávra se svým týmem naplnil všechny sliby z kampaně, které představila hru z české historie světu. Díky velkému zájmu hráčů mohli autoři slíbit kvalitní hudební složku nahranou symfonickým orchestrem, přesné převedení hereckých výkonů do hry, turnajový režim, a nakonec i milionového psího společníka a možnost hrát za ženu.

Týden s technologiemi Otakara Schöna Události posledního týdne ve světě technologií podle Otakara Schöna Editor rubriky Tech Otakar Schön pro Vás vybírá nejzajímavější nebo nejzásadnější události ze světa technologií, které se odehrály v uplynulém týdnu. Každé pondělí ráno najdete ve své mailové schránce. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru