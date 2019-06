V titulku článku není překlep, je to jen chyták. Microsoft neoficiálně zahájil herní veletrh E3 představením desítek nových her, nového profesionálního ovladače a nové generace konzolí. Pod označením Scarlett se skrývá zařízení se čtyřnásobným výpočetním výkonem proti Xboxu One X a se čtyřicetinásobně rychlejším načítáním dat.

