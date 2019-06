Hraní jako služba je větší trend než nástup mobilních her nebo nová generace herních konzolí s dramatickým výkonnostním skokem. Do řady se za Microsoft, Electronic Arts, Apple a Google řadí i Ubisoft. Na veletrhu E3 francouzská firma ukázala nové hry a na závěr prozradila, že je všechny nabídne majitelům PC v rámci měsíčního předplatného. Prvním zájemcům umožní hrát více než sto svých her téměř celé září zdarma.

Platforma uPlay, která v současnosti slouží hlavně jako online obchod s videohrami, se se službou uPlay+ promění v půjčovnu. Proti konkurenci od Electronic Arts a Microsoftu se chce Ubisoft odlišit tím, že uživatelům předplatného nabídne nejen přednostní přístup k novým titulům a možnost testovat hry v průběhu jejich vývoje, ale také nejlepší dostupné verze s veškerým obsahem včetně bonusových balíčků, za které jinak hráči připlácejí i víc než tisíc korun na jednu hru.

Cenu předplatného stanovil Ubisoft na 15 dolarů, pravděpodobně tedy také na 15 eur, což je cena srovnatelná se službou Origin Access Premier od vydavatelství Electronic Arts. Ze strany Ubisoftu jde o odvážný krok, Electronic Arts ve svém předplatném nabízí i kompletní nabídku licencovaných sportovních her v čele s kopanou FIFA, americkým fotbalem Madden a hry s licencí Star Wars. EA se chlubí dostupností téměř 200 herních titulů díky rozsáhlému katalogu starších titulů.

Ubisoft proti tomu staví své nejpopulárnější série Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon nebo Rainbow Six, Watch Dogs a The Division, k tomu přidává i závodní sérii The Crew nebo zimní sporty Steep. Spuštění předplatného uPlay+ letos na podzim se týká pouze platformy PC. V příštím roce plánuje Ubisoft zpřístupnit své předplatné i na platformě Google Stadia, která umožní streamování videoher na televize připojené ke Chromecastu ultra a na telefony Pixel 3 a 3a. V příštím roce by už Stadia měla fungovat na větším množství zařízení, na kterých běží webový prohlížeč Google Chrome.

Nové předplatné v září, nové hry o trochu později

Ubisoft bude chtít hráče nalákat ke koupi předplatného nabídkou nových videoher. Termíny jejich vydání má naplánované ale až po konci zkušebního bezplatného období. Největší titul pro druhou polovinu roku, akční týmovou střílečku Ghost Recon: Breakpoint chce vydat 4. října 2019. V rámci zkušební lhůty bude možné ale vyzkoušet kompletní verzi posledního dílu série Assassin’s Creed ze starověkého Řecka, do níž Ubisoft průběžně přidává nové příběhové úkoly. Na veletrhu E3 pak Ubisoft oznámil dostupnost nástroje pro tvorbu vlastních příběhů s využitím všech postav, které hráči mohli ve hře zatím potkat.

Místo dalšího dílu Assassin’s Creed, který by se měl údajně odehrávat ve vikingském prostředí, Ubisoft oznámil nečekanou novou hru Gods & Monsters. Novinka od týmu, který pracoval na Asassin’s Creed Odyssey, slibuje setkání s antickými bohy i silnými nestvůrami a na první pohled připomíná herní sérii Zelda od Nintenda. Stejně jako Zelda mají Bohové a příšery jednodušší grafiku s výraznými barvami a hrdinu schopného magicky podpořených útoků. Hra vyjde v průběhu zimy a ukrátí tak čekání na nejvýraznější novinku Ubisoftu v podobě třetího dílu Watch Dogs.

Původní Hlídací psi nebyli komerčně příliš úspěšní, ale koncept hackerů ovládajících svět kolem sebe a schopných bojovat s mnohem lépe vyzbrojenými korporátními protivníky zaujal. Druhý díl byl povedenější a třetí díl s podtitulem Legions slibuje nevídanou hratelnost. Ta spočívá v možnosti využít k plnění vlastních herních úkolů libovolnou postavu, na kterou hráči narazí. Zasazení hry do mírně futuristického Londýna po brexitu je také minimálně zajímavé. Watch Dogs 3 mají datum vydání stanovené na 6. březen 2020.

