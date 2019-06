Ideální je mít hned u domu hospodu, pevnost a skleník. Pak stačí jen vzít do ruky kouzelnickou hůlku a vyrazit objevovat stopy kouzelnického světa v tom opravdovém. Od neděle je hra Harry Potter: Wizzards Unite oficiálně dostupná v Česku i na Slovensku. Proti Pokémon Go nabízí od první chvíle mnohem aktivnější zapojení hráčů do hry. Má to ale i odvrácenou stránku.

