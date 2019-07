Dobrou hru poznáte podle toho, že ji nechcete přestat hrát, ani když vám to moc nejde. A odvahu vývojářů poznáte, když hráčům připraví stovku drobných chodů, aby je pak pustili do své kompletně vybavené kuchyně. Super Mario Maker 2 je více než dobrá hra, a její vývojáři mají více odvahy, než by se mohlo na první pohled zdát.

Týden s technologiemi Otakara Schöna Události posledního týdne ve světě technologií podle Otakara Schöna Editor rubriky Tech Otakar Schön pro Vás vybírá nejzajímavější nebo nejzásadnější události ze světa technologií, které se odehrály v uplynulém týdnu. Každé pondělí ráno najdete ve své mailové schránce. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru