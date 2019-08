Nejprve přišla hra, potom přídavky, vinylová deska s hudbou a tento týden se fenomén Kingdom Come rozšířil o luxusní knihu. The Art of Kingdom Come Deliverance je ztělesněním pojmu "coffe table book". Kniha, která nemá být schovaná v knihovně, kniha, která není úplně omatlaná od desítek přečtení, ale skvost, který leží na konferenčním stolku a ukazuje, že majitel domu má určité zájmy a někdy i vkus.

Knížka na konferenčním stolu je ozdoba, která má zaujmout návštěvy a vyvolat konverzaci. U první knihy tohoto typu věnované české videohře se to nepochybně podaří, stejně jako se Danu Vávrovi a jeho týmu podařilo vyvolat zájem o videohry i středověkou historii Posázaví mezi miliony lidí po celém světě.