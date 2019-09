Gears of War jsou hra, která byla dlouho v pozadí, zastíněná střílečkou Halo a závodními tituly Forza Motorsport a Horizon. Nový díl s podtitulem „S krevním poutem“, který oficiálně vyšel tento týden, se konečně vymanil ze stínu. Gears 5 si změnily jméno, hlavní postavu i některé herní principy. Krvavé souboje zůstaly, doprovází je ale něco navíc.

Studio The Coalition se přitom při tvorbě hry muselo vyrovnat s odkazem společnosti Epic Games, která dala celé herní sérii Gears of War vzniknout. To není úplně jednoduché s ohledem na to, že z Gears of War čerpá i Uncharted a Tomb Raider. Nemluvě o tom, že původní firma, která vymyslela Gears of War, se po letech s Microsoftem rozloučila a následně vydala největší fenomén posledních let – Fortnite.