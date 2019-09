FIFA, to je kromě největší a všeobjímající fotbalové organizace i počítačová hra. A to dokonce jedna z vůbec nejpopulárnějších a nejprodávanějších na světě. Každý rok se její fanoušci hladově ptají: "Co je nového?" Odpovědí však dosud bylo jen tiché "nic moc". Letos to ovšem neplatí. Příběh Alexe Huntera skončil, místo nastavované kaše přichází obdoba skvělého režimu NHL Threes. A proti NHL je FIFA dostupná vedle konzolí i na PC.

