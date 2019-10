Tento víkend v pražských Letňanech probíhá už osmý ročník herního veletrhu ForGames. V Českém prostředí jde o ojedinělou záležitost, která slibuje možnost vyzkoušet si nejnovější videohry, konzole a herní počítače i virtuální realitu na velké ploše a s bohatým doprovodným programem. Pořadatel veletrhu neslibuje úplně nadarmo, situace je ale složitější

Do Letňan se od čtvrtka do neděle vydá pravděpodobně 50 tisíc lidí. Tolik jich na ForGames a souběžných veletrzích bylo před rokem. Veletrh zaměřený na videohry logicky cílí na mladší návštěvníky a ti jsou během pracovního týdne vázaní jinde, zvlášť v dopoledních hodinách, kdy jsme veletrh navštívili my. A jen jsme koukali.