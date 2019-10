Tři sváteční dny, tři hry, to je jednoduché. Všechny aktuální herní tipy vyšly tento týden, všechny mají něco do sebe a díky tomu, že by mohly být těžko odlišnější, nabídnou zábavu skoro každému. V abecedním pořádku vysílá nejprve Activision do boje ve fiktivní postsovětské republice speciální jednotky SAS v novém díle série Call of Duty.

Druhé v pořadí je Sony se hrou MediEvil. Příběh falešného hrdiny, který postrádá kůži, maso, vnitřní orgány, ale ne humor, se vrací po dvaceti letech s překvapením pro české hráče. A nakonec to nejlepší – netradiční hra na hrdiny ve sci-fi prostředí s neotřelou zápletkou Outer Worlds od Obsidianu.