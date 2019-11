Tenhle víkend můžeme hrát Death Stranding, nové Need for Speed Heat, ale protože se brzy stmívá, dozrál čas na výlet. Když vyhrajete bezplatný pobyt v luxusním hotelu, zní to jako Dva týdny štěstí. Místo toho ale přijde překvapení. Ve hře Luigi’s Mansion 3 čeká výletníky setkání s temnými silami. Princezna Peach i nezdolný Mario se ocitnou v osidlech duchů a je na nervózním Luigim, aby je zachránil.

Tradiční premisa "strašidelných" her Luigi’s Mansion dostává ve třetím díle nový impulz. Místo usedlosti čeká hráče nevídaný luxusní hotel, který ovšem není tím, čím se zdá. Příjemné přivítání se po krátkém odpočinku změní v boj o život. Stačí chvilku zaváhat a Luigi i jeho bratr budou spát navěky. Když ale Luigi uteče šachtou na špinavé prádlo, dostane šanci zachránit svou rodinu i přátele.