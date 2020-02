Pět let testování, a ještě to není dokonalé. Nvidia po dlouhém zkoušení, budování infrastruktury a hledání způsobu, jak novou službu prodat, spustila herní systém GeForce Now. Podobně jako Stadia od Googlu, xCloud od Microsoftu nebo PlayStation Now od Sony nabídne hraní nejmodernějších videoher na libovolném počítači nebo obyčejném mobilu. Jen na iPhonech zatím GeForce Now není, na MacOS funguje.

Dlouhé přípravy nebyly samoúčelné. Nvidii se podařilo vytvořit službu, která je už v okamžiku svého oficiálního spuštění podle dostupných údajů mezi hráči úspěšnější než Google Stadia. Nejvíce k tomu přispělo veřejné testování, kterého se aktivně zúčastnilo 300 tisíc uživatelů, další milion zájemců čekal na svou příležitost. Stadia od Googlu proti tomu od listopadu nezveřejnila informace o počtu zákazníků, počet aktivních hráčů se ale odhaduje na desítky tisíc.