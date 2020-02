Přiznám se, že psát o nejnovějším exkluzivním titulu pro PlayStation 4 není snadné. Projekt Dreams vznikal osm let. Poslední rok už měli do hry přístup vybraní fanoušci, protože bez nich by Dreams během prvního týdne na trhu naprosto pohořely. Vývojáři z Media Molecule totiž nevytvořili hru, ale něco jiného, složitějšího, trvalejšího a náročnějšího na čas a pozornost hráčů.

Samotná hra se špatně popisuje. Mohu ji přirovnat k Minecraftu v tom, že v ní hráči mají svobodu, mohou vytvářet vlastní objekty a sdílet je s jinými lidmi. Minecraft zná každý, ale srovnání s ním je extrémně nepřesné. Nejblíže jsou Dreams svým konceptem asi Robloxu - populárnímu mobilnímu systému, v němž si kdokoliv může vytvořit vlastní jednoduchou hru.