Promiňte, dlouho jsem tu nebyl. Musel jsem totiž těžit suroviny, postarat se o chod nemocnice a zalévat karfiól. Ne, nebojte, nepomátl jsem se z koronaviru. Jen jsem si koupil herní konzoli Nintendo Switch Lite a poctivě jsem ji používal.

Ano. Za dva týdny (a pár dní) mi bude sedmačtyřicet let, a koupil jsem si cosi, co bylo před pětadvaceti lety doménou teenagerů. O svém pozitivním vztahu k hrám jsem na těchto stránkách už psal, takže to takové překvapení není. Na druhou stranu jsem s nákupem dlouho váhal. A spojení mých narozenin a aktuálních narozenin Nintenda Switch je jen shoda náhod.

Když se konzole Nintendo Switch objevila, zaujala mě, ale říkal jsem si, že za plus mínus stejnou cenu mám Xbox nebo Playstation, a třetí konzole vlastně nedává smysl. To by musela mít výrazné tituly a nabídku atraktivních her, abych o ní uvažoval.

Samozřejmě hlavní výhoda Switche je v tom, že to je malá přenosná konzole se zabudovaným displejem, která se kromě toho dá připojit k televizi. Není to úplně kapesní Game Boy, jakého možná pamatujete z 90. let. Představte si jej spíš jako menší tablet s ovládacími páčkami. Přesto nabízí výkon, který je s určitou mírou kompromisů dostatečný i pro “velké” hry. Takže nejste třeba v letadle nebo ve vlaku odkázáni na jednoduché hříčky pro mobily, ale můžete hrát soustu stejných titulů, jako na PlayStation nebo Xboxu.

A to byl důvod, proč je pro mě Switch zajímavý. Pohybové ovládání, skupinové hraní ani možnost připojit konzoli k televizi mě osobně neoslovují, ale kdo kdy zažil cestu vlakem s Českými drahami nebo let na dovolenou, ví, jak neskutečně nudné dokážou být palubní časopisy, a jak neskutečně ohrané jsou filmy v Palubním Zábavním Systému. Ideální chvíle vytáhnout herní konzoli, a vrhnout se do nějakého mnohahodinového herního zážitku (a nemusí to být zrovna Zaklínač 3).

Když před nedávnem přišla na trh menší a levnější verze Switch Lite, zaujala mě ještě o kousek víc než původní Switch. Lite nemá výstup HDMI na televizi (který zrovna v letadle ani ve vlaku neoceníte), chybí mu pohybové ovládání i možnost odpojit joysticky od displeje. Ani jeden z těchto ústupků pro mě není problém, i když pro někoho to může být zásadní překážka. Hlavní je to, že je verze Lite o kousek menší, o trochu víc vydrží a je o třetinu levnější. Když jsem tedy našel dostatečně zajímavou akční nabídku, neváhal jsem, a pořídil si předčasný narozeninový dárek.

Nejsem impulsivní nakupovač, své nákupy si většinou dobře rozmýšlím, a u Switche jsem rozmýšlel docela dlouho. Hlavní problém, který jsem řešil, byla samozřejmě nabídka dostupných titulů. Každý máme rád nějaký druh her víc, nějaký míň, a některé úplně nejmíň. Trochu jsem se bál, že nabídka pro Switch je naplněna spoustou titulů z té třetí kategorie, a z té první tam skoro nic nebude. Ale naštěstí to tak není.