Jak dlouho vydržíte hrát jednu hru? Někdo jen chvíli, někdo dohraje příběh, a tím skončí. Někdo stráví u jedné hry roky. Může to být Minecraft se svou nekonečnou kreativitou, mohou to být strategické hry, které jsou vždycky trochu jiné a mohou to být samozřejmě hry na hrdiny, ve kterých otevřené světy nabízejí stovky hodin zábavy. Roky ale mohou hráče držet i střílečky jako The Division a The Divison 2, která se dočkala nového rozšíření.

První díl The Division byl tak trochu zjevení. S licencí slavného spisovatele přišel ve své době netypický koncept hry, které je stále online, i když ji můžete hrát úplně sami, a která přinesla příběh zasazený do současnosti. New York v The Division už v roce 2016 podlehl smrtícímu viru, který kombinuje genetické prvky neštovic, Eboly i prasečí chřipky.

Druhý díl přesunul akci do amerického hlavního města, a znovu bodoval. Fanouškům se ale po kulisách ikonických mrakodrapů na Manhattanu stýskalo. Odpovědí na jejich stesky je rok po vydání původní hry plnohodnotné rozšíření Warlords of New York. Nemá přitom smysl tajit, že jde o rozšíření parádní, které snadno obhájí svou cenu. A nejen proto, že se vrací ke kořenům, do ulic jednoho z nejpopulárnějších měst na světě.

Vládci New Yorku spojují svět The Division a The Division 2. Po získání kontroly nad hlavním městem USA a Pentagonem hráči zjistili, že zběhlý agent Keener z prvního dílu vytvořil vlastní biologickou zbraň, se kterou si agenti v New Yorku sami neporadí. Výsadek na Manhattanu tak má vlastně jednoduchý cíl – najít a zneškodnit Keenera, což samozřejmě není tak jednoduché.