Jak můžete teď myslet na videohry? To je jednoduché. Nic lepšího na uklidnění, vybití stresu, a dokonce náhradu dobře vybavené tělocvičny nebo hřiště teď jednoduše není. Shodou okolností je právě tento víkend a následující týden z čeho vybírat. Jedinou otázkou je, jestli chcete platit hodně, málo, nebo skoro nic. Případně nic.

Nejvíce pozornosti si aktuálně zaslouží dvě úplné novinky. Jedna vyšla na Xbox a počítače, druhá na PlayStation 4 a i když vypadají úplně jinak, mají jednu věc společnou. Ori and the will of the wisps i Nioh 2 jsou pekelně těžké hry. A u čeho jiného se vyvztekat než u hry, ve které budete neustále narážet na nové nepříjemnosti. Je to paradox, ale funguje.