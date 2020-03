Když se ukázalo, jak velký průšvih koronavirus je, stouply prodeje her jako je Plague Inc. a popularita napínavých filmů, ve kterých svět čelí zdánlivě neodvratné zkáze. Byl ještě daleko a fascinoval. Nyní se miliony lidí musejí držet doma a trávit mnohem více času se svou rodinou, což může být náročné, frustrující.

S frustrací jde bojovat různými způsoby, my navrhujeme dva spojené s videohrami. Na jedné straně se můžete zbavit napětí naprosto brutální akcí v novém díle herní série Doom, která hráče nutí jít stále kupředu, na nic se neohlížet a rvát na kusy démony, kteří zaplavili Zemi. Na druhé straně může někdo chtít jen na chvíli utéct do konejšivého světa s mluvícími zvířaty, ve kterém má hráč všechno pod kontrolou. Doom Eternal a Animal Crossing: New Horizons jsou vám k službám.