Vytvořit hru je těžké. Může to stát stovky milionů korun, mohou na tom pracovat stovky lidí. A i tak z toho může být propadák jako v případě Daikatany nebo Duke Nukem Forever. Nebo na hře může dělat jeden člověk a vytvořit fenomén, jako je Minecraft či Stardew Valley.

Dvojice Jan Kavan a Lukáš Medek, která stojí za novinkou Someday You’ll Return (Jednou se vrátíš), má blíž k té druhé variantě. Nejprve ve dvou, a poté s pomocí Lubora Medka, Lukášova bratra, vytvořili působivý "psychologický horor", který velikost týmu a jeho rozpočtu dobře tají.

Hra o hledání dcery, která se ztratila uprostřed lesů, dokáže už během první hodiny hraní okouzlit realistickou českou a moravskou přírodou a vzbudit silné emoce. Napětí, strach, a nepochybně i trochu frustrace, která ke hrám tohoto typu patří.

Když ve hrách slouží jako hlavní příběhová linka hledání dítěte, je to často cesta k silnému zážitku. Stačí si vzpomenout na Heavy Rain a Silent Hill, ke kterému se autoři hry sami hlásí jako k velké inspiraci. První chvíle ve hře Jednou se vrátíš začínají v dívčím těle, ale to končí rychle a nepříjemně. A hlavně bez toho, aby měl hráč šanci pochopit, co se vlastně děje. Po střihu už začíná ono hledání. Autoři nevysypou celou premisu příběhu najednou.