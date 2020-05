Poprvé v historii konzolí bude na novém kusu železa možné hrát od rána do večera každou chvíli novou hru. Místo pár exkluzivních titulů a desítky dalších her schopných využít výkon nové generace herních systémů budou hráči na Xboxu Series X mít k dispozici vedle úplných novinek i 2500 her pro Xbox One.

Zároveň budou mít přístup k dalším stovkám her pro Xbox 360 a dokonce i titulům pro první generaci Xboxu, která se začala prodávat před 19 lety. Hry po nový Xbox mají být dostupné také pro Xbox One. Microsoft tak naplno přejal principy, které fungují ve světě osobních počítačů, kdy jedna hra funguje na širokém rozpětí hardwaru, ale liší se kvalitou grafického zpracování či dostupností některých funkcí.

Sony zvolilo mírně odlišný přístup, i když také umožní běh starších her na nové konzoli. Možnost spustit starší hry nebude automatická, i když firma testuje stovky her a očekává, že většina titulů pro PS4 na nové konzoli půjde spustit. Detaily, a hlavně nové hry pro PlayStation 5 teprve představí. Už nyní ale Sony stanovilo jasné pravidlo – všechny hry, které vývojáři pošlou k certifikaci pro PlayStation 4, budou muset mít i verzi pro novou generaci. Naopak to ale platit nebude. Sony chce, aby pro PlayStation 5 byly skutečně exkluzivní tituly, které nebudou k vidění jinde.