Ty nejlepší hry pro konzole často vycházejí až na konci, těsně před příchodem nového modelu. Vývojáři už ví, jak z dostupného hardwaru dostat maximum. Mají jistotu dostatečně velkého množství fanoušků, a tak mohou riskovat. A díky tomu to stojí za to.

Studio Naughty Dog je na vývoj her tohoto typu expert. Série Uncharted zavedla jako standard pravidla filmového vyprávění s luxusní výpravou a nadnesenými akčními scénami. I když celá herní série stála na vyplundrování Indiana Jonese, pro PlayStation to byl zásah do černého. Pak přišlo překvapení v podobě nového materiálu.

The Last of Us jen pár měsíců před zahájením prodeje PlayStation 4 ohromil fanoušky netradičním hororovým příběhem, který místo tradičních zombí vymyslel něco horšího. Sporami nakažené lidi, kteří ztratili zrak, zostřil jsem jim sluch, a dostali chuť na lidské maso. Do takového světa pak Naughty Dog zasadili příběh zahořklého pašeráka Joela, který má místo zbraní převést přes celé Státy dospívající děvče, Ellie. A kultovní hra byla na světě. Křehké navazování vztahu mezi dvěma naprosto odlišnými postavami, několik zvratů a drastické finále.

Chtít vůbec navázat na něco takového, je odvaha. The Last of Us Part II ukazuje, že se zlobivý pes nebojí ničeho a s pocity hráčů si hraje, jako stafík s prasečím uchem. Drsně, bezohledně, s obrovskou chutí.

Malá rekapitulace byla v podstatě nutností, zvlášť s ohledem na kontroverze, které vzbudilo oficiální oznámení druhého dílu i úniky informací. Druhá část Posledních z nás nemá už výrazného mužského hrdinu. Hlavní roli hraje Ellie, ta mladá dívka, kterou Joel zachránil před vivisekcí. Dospěla, je jí devatenáct, a zamilovala se. A jen tak mimochodem umí i česky, alespoň v titulcích.