Blíží se „velké herní sucho“, které dává fanouškům videoher možnost vyrovnat se se záplavou her, ke kterým se během zbytku roku nedostali. Miliony lidí se ale o prázdninách vracejí na známá místa nebo se celý rok drží jednoho dvou titulů, které dokonale znají.

Typickým příkladem her, které si udrží fanoušky celá léta, jsou 3D střílečky. Battlefieldy, Call of Duty nebo Counter Strike si hráče drží díky tomu, že online klání jsou stále „nová“ a znalost hry pomáhá hráčům dosahovat lepších výsledků. Podobně, možná ještě více, to platí v případě sportovních her, ve kterých se předpokládá životnost alespoň jedné reálné sezóny.

Právě popularita online hraní vedla tvůrce příběhových her k tomu, aby do svých her přidali také online klání. To je i případ skoro filmových titulů, jako Uncharted nebo The Last of Us, i když Part II zatím multiplayer nemá. Protože konkurence nespí, a online hraní a otevřené světy nabízí téměř každý, museli i vývojáři a vydavatelé přidat.

Bez online hraní si hráče dokážou více než pár měsíců udržet jen zcela výjimečné tituly, které mají společných několik věcí. Tou první je otevřený svět, který nabízí spoustu obsahu a neurčuje hráčům, jak přesně se k němu mají postavit. Druhou takovou vlastností je sympatická hlavní postava a v žádném případě neublíží ani možnost do hry zasahovat – vytvářet vlastní obsah přímo ve hře nebo prostřednictvím externích programů a úprav.

Příkladů, kdy stačí jen kvalitní velká hra a pár přídavků, je naprosté minimum, ale najít se dají.