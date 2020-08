Nepadne tam ani výstřel. Nemůžete se kochat tím, jak vrazíte do Pražského hradu, protože ho nepoznáte. Za přídavky a vylepšení můžete hned po startu zaplatit násobky toho, co stojí hra. Můžete strávit celý den stahováním, a další dva hledáním správného nastavení. A navíc hru od Microsoftu nenajdete na Xboxu, což je zrada.

Microsoft Flight Simulator by jednoduše měl bojovat o titul největšího propadáku herního průmyslu poslední dekády. Tedy pokud si vůbec zaslouží označení "hra". To je ale jen jeden možný úhel pohledu na to, co francouzské vývojářské studio Asobo a hromady inženýrů z Microsoftu dokázali. Microsoft Flight Simulator 2020 je snadné nepochopit, ale ještě snadnější je se pro něj nadchnout.

Nejdůležitější otázkou kolem Microsoft Flight Simulatoru je to, jestli je to hra, nebo co vlastně to je. Podle názvu jde o simulátor, tedy o software, který přibližuje něco normálně nedosažitelného, a to s důrazem na věrnost realitě. Microsoft má se simulací letadel dost zkušeností. Vlastně v nabídce nemá žádný tak starý produkt. Nejnovější verze Flight Simulatoru přichází 38 let po první verzi a po dlouhé šestnáctileté pauze.

Letecké simulátory od Microsoftu ale byly vždycky vnímané jako zábavní software, jako hra, i když pomáhají s výcvikem pilotů a mezi skutečnými dopravními piloty je nezanedbatelné množství profíků, kteří s létáním začali na osobním počítači s obyčejným joystickem v ruce.

Samotnou kostru simulátoru, tedy letadlo a vzdušný prostor, doplňují i čistě herní prvky. Vedle možnosti nastavené od nejrůznějších pomůcek či pohledu na letoun zvenku v průběhu pilotování tu jsou i nejvíc herní prvky, jaké existují – herní úkoly a bodování. Ano, herní úkoly jsou ve stylu přistaň co nejlépe na nejkratší ranveji na světě, popřípadě proleť bez GPS navigace Grand Canyon bez toho, abys rozsekal letadlo v tom nejkratším možném čase po předem stanovené trase, ale jsou to herní úkoly.