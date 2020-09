Microsoft Flight Simulator nabírá na výšce. Microsoft z něj udělal svou nejúspěšnější hru pro PC ve službě Game Pass, skuteční piloti chválí, že simulace funguje lépe, než se čekalo u projektu, který je vlastně na počátku, a majitelé Xboxů zuří, že Microsoft vydal svou nejlepší hru za dlouhá léta zatím jen na PC.

Radost mají také výrobci počítačů, grafických karet a procesorů. A ještě jedna skupina firem: výrobci speciálního herního příslušenství, zejména speciálního herního vybavení – joysticků a leteckých ovladačů označovaných jako hotas – hands on throttle and stick. A je to naprosto logické, ještě logičtější než pořídit si na hraní autíček volant.