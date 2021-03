Strategické hry jsou jako šachy. Na jedné straně máte jednoduchá pravidla, různé figurky, ale hrát s nimi lze miliony různých partií. Šachy nebo go brzy přestaly stačit, jsou příliš abstraktní a vyžadují na vyšší úrovni schopnost myslet a reagovat na tahy, které soupeř udělá až za deset minut. A k tomu při vítězství jen uvidíte, jak soupeř položí krále na herní plochu. Budovatelské strategie jsou rozmanitější. Musíte si jen dobře vybrat (a proto nabízíme nejen recenzi, ale i dalších pět tipů na skvělé strategie).

Stronghold: Warlords je osvědčená značka, která z hráčů dělá neomezené vládce jejich panství. Jako takovým jim nestačí jen vyrazit do boje s co největším počtem jednotek a podrobit si soupeře. Musí se starat i o poddané, protože nespokojenci utečou a hladová armáda beze zbraní žádná slavná vítězství nezíská. Nový díl přidává k původní premise ještě možnost podrobit si soupeře a udělat z nich vazaly. Kdo by nechtěl pokořit mongolské chány nebo japonské šóguny?