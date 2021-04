Někdy se povedené hry sejdou hezky pohromadě. V našem případě se sešla trojice titulů, které se rovnou řadí ke kandidátům na hru roku. Všechny mají společný i důraz na spolupráci. Dvě se dají hrát sólo – a je to příjemné, nejvíce si ale doporučení zaslouží hra, ke které je potřeba parťák.

It Takes Two je netypická i tím, že jde o v podstatě nezávislý projekt, který hratelností připomíná Super Maria nebo LEGO. Outriders vypadají jako vážný konkurent pro Destiny nebo The Division, ale ke střílení z krytu přidávají magické schopnosti a větší inspiraci hrami na hrdiny. Nakonec Monster Hunter: Rise pro Nintendo Switch nabízí osvědčený recept v novém, a navíc mobilním kabátě.