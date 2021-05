Když se během jednoho týdne sejde více her, je to těžká volba. Tentokrát se sešly hned tři. Na Days Gone pro PC je ještě čas, ale přímo proti sobě šli dva silní soupeři. Pokračování příběhu Eivor z Assassin’s Creed Valhalla s podtitulem Wrath of the Druids a nové vydání původní trilogie Mass Effect se všemi doplňky, tedy až na jeden datadisk. A kdo vyhrál, je jasné už z titulku, ale i k druidům se dostaneme, protože dva herní tipy jsou lepší než jeden.

Mass Effect přitom nepotřebuje klasickou recenzi, možná nepotřebuje ani další publicitu. První díl je starý čtrnáct let, třetí devět, ale fanoušků má tahle herní série miliony. Zejména první díl je skutečná vesmírná sága srovnatelná s těmi nejlepšími v literatuře a filmu.