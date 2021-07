Smrt nevadí. Zaklínač, který neuspěje v souboji s nestvůrou, znovu ožije. Nemusí se dlouze léčit ve svatyni Melitelé jako Geralt po souboji se Strigou. Jen se oklepe, uvaří nové lektvary, namíchá oleje proti nemrtvým, vyrobí bomby a vrhne se znovu do boje a hledání odpovědí na otázky, které mu klade příběhová část mobilního Zaklínače.

CD Projekt po roce testování vypustil do světa svou variaci na úspěšné mobilní pokémony, kteří využívají reálnou mapu světa od Googlu a rozšířenou realitu. Ve hře The Witcher: Monster Slayer není centrem dění Geralt z Rivie, ale mladý zaklínač, který se poprvé vydává do světa plnit svůj úděl – chránit lidstvo před monstry i jimi samými.