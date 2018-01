Fanoušci Applu se během několika týdnů dočkají své alternativy Amazonu Echo a Googlu Home. Chytrý reproduktor HomePod je připravený k zahájení prodeje v únoru. Do obchodů údajně míří první milion kusů z očekávaných deseti milionů, které se mají prodat během letošního roku. Reprosoustava od Applu bude stát asi 9 až 10 tisíc korun.

Jasnou zprávu o začátku prodeje HomePodu vyslala tchajwanská společnost Inventec, která pro Apple reprosoustavy sestavuje jako jeden z dodavatelů. Výroba už se dostala do plánovaných objemů. Dalšími náznaky uvedení HomePodu na trh jsou certifikace americké Federální komunikační komise a fakt, že iOS ve verzi iOS 11.2.5 obsahuje licenční ujednání vztahující se k HomePodu.

Náskok desítek milionů a šestinové ceny

Apple se se systémem HomePod pokusí dohnat náskok Amazonu a Googlu, které již možnost komunikovat s online službami a ovládat prvky chytré domácnosti hlasem nabízejí. Google za 15 měsíců na trhu podle oficiálního vyjádření prodal desítky milionů zařízení Google Home. Stejný termín „desítky milionů“ pak použil v říjnu loňského roku šéf Amazonu Bezos pro přiblížení prodejů reprosoustav Amazon Echo.

Podobně jako Google pak Amazon prodával v předvánoční sezóně menší verzi za méně než 30 dolarů místo standardních padesáti. Obě firmy během těchto dvou měsíců prodaly přibližně 7 milionů kusů reprosoustav.

Zahájení prodeje HomePodu s milionem kusů v obchodech je z pohledu Applu skromný začátek, nové iPhony během prvního týdne najde obvykle zájemce více než 10 milionů kusů. Zásadním omezením poptávky bude vysoká cena. Apple se soustředil primárně na kvalitu zvuku, zatímco konkurence boduje levnějšími modely s podprůměrným zvukem.

Apple HomePod bude podle všeho také omezený, co se týká funkcí, zejména ve srovnání s Google Home. Důvodem je odlišný přístup k soukromí uživatelů a velký rozdíl v rozsahu a kvalitě online služeb Applu a Googlu. Apple většinu informací zpracovává lokálně, v telefonech svých uživatelů, Google k tomu využívá umělou inteligenci běžící na jeho serverech.

Google i Amazon mají také výhodu v podpoře většího počtu platforem i otevřenější spolupráci s dalšími výrobci hardwaru. Google Asistent je k dispozici na Androidu i iOS, Amazon Alexa je dostupná na obou mobilních platformách a míří i do počítačů s Windows. Amazon a Google také licencují výrobu chytrých zařízení dalším firmám včetně elektronických gigantů jako je LG a Sony, Apple zatím nic takového neplánuje.

Apple bude mít alespoň v počátku výhodu ve velkém počtu zařízení chytré domácnosti, se kterými si bude HomePod rozumět. Ovládat by mělo jít zařízení komunikující s iPhony prostřednictvím systému HomeKit – a těch je na trhu většina. Počet firem spolupracujících s Amazonem a Googlem nicméně rychle roste, jak ukázal letošní ročník veletrhu CES. Problémem pro Apple může být také to, že pro většinu lidí bude finančně nepřijatelné osadit HomePod do více pokojů, na rozdíl od Echa Dot a Googlu Home Mini. Apple už nicméně několikrát ukázal, že umí své plány přizpůsobit situaci na trhu – povedlo se mu to u iPodu Nano nebo u iPhonu SE.