Nový český router Turris MOX se neoficiálně ukázal před týdnem ve spotu, který síťový prvek přirovnával k sendviči s okurkami. Neotřelá crowdfundingová kampaň správce české národní internetové domény je určená uživatelům, kteří ocení jistotu kvalitního zabezpečení domácí sítě. To je zároveň slabina celého projektu. Router Turris MOX za citelně zvýhodněnou cenu by totiž potřebovali hlavně internetoví Neználkové.

MOX je zajímavý ze dvou důvodů: v předprodeji na serveru Indiegogo stojí polovinu toho, co skvěle hodnocený router Turris Omnia, zároveň jde o první modulární router na trhu. CZ.NIC navrhl pro zkušené zákazníky několik variant, které se liší podporovanými funkcemi. Hlavní roli ale hraje „klasický“ Wi-Fi router – MOX Classic.

Classic má výbavu obvyklou u většiny lepších routerů na trhu. To znamená čtveřici ethernetových konektorů pro připojení zařízení datovým kabelem a duální bezdrátovou síť v pásmech 2,4 a 5 GHz. První frekvence zajišťuje pomalejší připojení pro starší zařízení a má větší dosah, 5GHz Wi-Fi pak zaručuje i řádově vyšší rychlost přenosu dat, ale na kratší vzdálenost. Právě duální Wi-Fi je pokrok proti Omnii, která může mít aktivní pouze jednu frekvenci.

Na Indiegogo je v době psaní článku ještě více než 60 kusů Turrisu MOX Classic s cenou 190 USD s poštovným a DPH, to jsou necelé čtyři tisíce korun. Za stejnou cenu je možné koupit výkonné routery známých značek, žádný ale nemá takovou úroveň zabezpečení ani jistotu pravidelných aktualizací. Součástí sítě routerů Turris je záchytná síť, která identifikuje potenciální hrozby a automaticky instaluje nastavení, které proti nim dokáže uživatele ochránit.

Cena 4000 korun je údajně o 42 procent nižší než budoucí prodejní cena. Pokud se to potvrdí, bude MOX v maloobchodě nakonec stát téměř stejně, jako Omnia. Nákup přes Indiegogo se ale vyplatí. Po vyčerpání nabídky pro nejrychlejší zájemce bude MOX Classic na Indiegogo dostupný za cenu vyšší asi o 500 korun. CZ.NIC plánuje vyrobit a doručit routery v říjnu letošního roku.

Levnější bude varianta MOX Wired bez Wi-Fi za 2700 korun, za stejnou cenu bude i MOX s modulem pro připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu. Za 3400 korun bude dostupný MOX s výkonnější Wi-Fi, ale bez ethernetových portů. CZ.NIC nabízí také verzi s integrovaným SSD diskem nebo malý přístupový bod k bezdrátové síti.

Modulární design nespustil lavinu

Během prvního dne kampaně CZ.NIC získal objednávky na za 75 tisíc USD od 600 přispěvatelů. Kampaň bude úspěšná, pokud se za měsíc vybere 250 tisíc dolarů, to je pro srovnání pětina toho, kolik na Indiegogo před třemi lety CZ.NIC vybral na původní Omnii. Pohled na to, o co mají zákazníci zájem, každopádně není úplně povzbudivý pro autory nápadu vytvořit MOX jako modulární systém. Počty prodaných variant a modulů jsou ve srovnání se zájmem o standardní MOX Classic minimální.

Podle dostupných informacích ani nebude možné MOX v době zahájení dodávek rozšířit o druhou sadu ethernetových portů – maximum jsou 4 konektory pro připojení zařízení datovým kabelem. Modulární design navíc prodražuje výrobu, vytvoření jedné pevně dané konfigurace by bylo levnější z pohledu samotné výroby i logistiky. Po ukončení předprodeje cen klasické verze MOXu vzroste na přibližně 7 tisíc korun. To bude pro většinu zákazníků příliš.

Na Indiegogo se ale nákup vyplatí, byť i čtyři tisíce korun jsou výrazně více, než kolik je běžný uživatel internetu ochotný dát za router. Podobně jako u Omnie přitom platí, že pro většinu domácností neexistuje vhodnější systém z pohledu zabezpečení sítě. A stejně jako u Omnie je zřejmé, že spíše než domácnosti, budou po Turrisu MOX koukat firmy, které si vyšší částku za router mohou snadno dovolit.