E-mail je klíčem k vaší digitální identitě. Ve chvíli, kdy útočník získá kontrolu nad vaším e-mailovým účtem, dokáže pomocí funkce obnovení hesla získat kontrolu nad většinou služeb, které jsou na emailovou adresu navázané. Je proto extrémně důležité, aby přístup k němu byl dostatečně chráněn – nejlépe prostřednictvím dvoufázového ověření.

Největším poskytovatelem e-mailových služeb v České republice je Seznam.cz. Což je špatná zpráva, protože přístup této společnosti k bezpečnosti je poněkud... svérázný. Je proto potěšující, že konečně zavádí pro přihlašování dvoufaktorovou autentizaci, i když s více než pětiletým odstupem za civilizovaným světem. Méně potěšující je, že to dělá poněkud svérázným způsobem.

Autentizační faktory

V informační bezpečnosti rozeznáváme tři autentizační faktory. Jedná se o způsoby, jak lze uživatele autentizovat, tedy ověřit si, že je skutečně tím, za koho se prohlašuje.

Prvním je faktor znalosti, tedy něco, co uživatel zná. Mezi autentizujícím a autentizovaným je předem dohodnuto nějaké sdílené tajemství, jehož znalostí se prokazuje identita. Typickým příkladem sdíleného tajemství je klasické heslo: způsob autentizace, který používáme mnohokrát denně.

Druhým je faktor vlastnictví, tedy ověřujeme něco, co uživatel má. Nějaký předmět, který není možné snadno okopírovat, a jehož vlastnictví lze na dálku ověřit. Typicky třeba čipovou kartu či USB token s asymetrickým klíčem a certifikátem nebo něco podobného. Dnes se hojně používá smartphone se speciální aplikací

Třetím je faktor charakteristiky, tedy něco, co uživatel je. Nějaká unikátní vlastnost, jejíž sdílení dvěma různými osobami je nemožné, nebo minimálně velice nepravděpodobné. Dnes se nejčastěji jedná o otisk prstu, ale lze se setkat i s rozpoznáváním tváře, hlasu nebo podpisu.

Vícefaktorová autentizace

Všechny autentizační faktory jsou svým způsobem problematické a snadno napadnutelné. Má-li být autentizace spolehlivá, často se používá více faktorů současně. Protože jednotlivé faktory jsou jednotlivě napadnutelné celkem snadno (je snadné někomu ukrást heslo nebo mobil), ale ve své kombinaci jsou řádově bezpečnější, protože ukrást témuž uživateli heslo a současně mobil je už významně méně snadné.

Pro internetové služby (u firemních aplikací je situace trochu jiná) je nejrozšířenější používání jednorázových hesel generovaná pomocí speciální aplikace, typicky na mobilu (můžete ji mít i na běžném počítači, ale pak trochu postrádá smysl). Způsob generování jednorázových hesel je standardizovaný (popisují ho internetové standardy RFC4226 a RFC6238). Jednorázová hesla mají obvykle šest číslic a mění se každých 30 sekund. Pro úspěšné přihlášení musíte zadat stálé statické heslo a aktuální jednorázové. Většina služeb nabízí možnost uložit zařízení jako důvěryhodné, takže jednorázové heslo nemusíte opisovat při každém přihlášení.

Tento způsob je také nejlepší, protože nabízí vysokou úroveň bezpečnosti, dává kontrolu nad procesem uživateli. Důležité také je, že proces je u všech jej využívajících služeb totožný – nebo minimálně velmi podobný – a na vše stačí jediná aplikace, není nutné mít pro každou službu jinou. Seznam.cz se, bohužel, rozhodl touto cestou nevydat.

Méně vhodný – a třeba americkým NISTem (Národní institut standardů a technologie v USA) již nedoporučovaný – způsob je zasílání hesla pomocí SMS textových zpráv. Služba vám při přihlášení pošle zprávu s náhodně vygenerovaným jednorázovým heslem, které musíte opsat. Zásadní výhodou je, že není třeba instalovat žádnou aplikaci a uživateli stačí jakýkoliv mobilní telefon, ani se nemusí jednat o smartphone. Nevýhodou je, že SMS nejsou příliš bezpečný způsob komunikace. Útočit se na ně dá poměrně snadno a mnoha způsoby, počínaje zavirovaným telefonem a konče útoky na backendové systémy mobilních sítí.

Zasílání jednorázových hesel pomocí SMS je u českých služeb, a nejen u nich, nejrozšířenější. Používá jej většina bank nebo třeba Alza. SMS ověřování jako jednu z možností používá také Google nebo Facebook. Jako komentář k této situaci se nabízí úsloví "lepší než drátem do oka", protože si z hlavy nevzpomínám na významnější českou službu, která by používala standardní generátor jednorázových hesel a zastaralý koncept hesel přes SMS je to nejlepší, co fakticky můžete v českých zemích dostat.

Jak to dělá Seznam.cz

Seznam si pro své služby zvolil třetí cestu, která umně kombinuje nevýhody obou výše zmíněných přístupů, aniž by nabízel pro uživatele nějaké výhody. Jeho řešení spočívá v tom, že si musíte nainstalovat jeho speciální prohlížeč a přihlašování potvrzovat v něm. Prorazit s vlastním prohlížečem se Seznam snaží již čtvrtým rokem a není známo, že by v tomto ohledu dosahoval nějakých signifikantních úspěchů. Možná i proto, že vykročil levou nohou – ačkoliv se snažil prohlížeč propagovat jako bezpečnostní řešení, hned jeho první verze byla bezpečnostní průšvih obrovských rozměrů.

Dvoufaktorovou autentizaci lze zapnout pouze z aplikace – v nastavení účtu na webu po ní není ani stopa. Příslušná sekce se paradoxně objeví teprve poté, co dvoufaktorové ověřování zapnete (dá se v ní vypnout). Když se chcete přihlásit, musíte aplikaci spustit a vyčkat, než se vám zobrazí potvrzovací dialog. Žádost o potvrzení vám (minimálně na Androidu) nepřijde jako notifikace, ale skutečně je nutné aplikaci spustit, vyčkat, než nastartuje (nepatří právě k nejrychlejším) a vyčkat, dokud se neprobere k životu a nezobrazí dialog. To trvá desítky sekund, a i když není třeba nic opisovat, přijde mi to výrazně pomalejší než použití běžné autentizační aplikace.

Jako autentizační aplikaci můžete použít i Seznam prohlížeč na desktopu. V něm fungují notifikace, i když je zavřený. V takovém stavu nicméně zabírá 100 MB paměti, což není úplně málo. Nevýhodou je, že se ztrácí ten hlavní důvod, proč vlastně dvoufaktorovou autentizaci používat, totiž že je pro přihlášení nutné mít samostatné zařízení, na které je nutné samostatně útočit.

Třešničkou na dortu pak je, že autentizační aplikaci lze kdykoliv snadno obejít (nebo úplně vypnout) pomocí SMS, což celý komplikovaný systém fakticky dostává na bezpečnostní úroveň běžných SMS zpráv, jenom technicky mnohem komplikovanější.

Je pozitivní, že největší poskytovatel e-mailových služeb u nás dvoufaktorovou autentizaci konečně zavedl. Pozdě ale přece. Rozum ale zůstává stát nad tím, proč místo standardizovaného, jednoduchého a osvědčeného řešení objevuje kolo, a ještě navíc ho udělá čtvercové.