Všechna velká oznámení na konferenci Google I/O blednou z českého pohledu ve srovnání s mapkou, která ukazuje plánovanou dostupnost služby Google Asistent. Modrá plocha na území České republiky znamená, že Google do konce roku nabídne umělou inteligenci Google Asistent i v češtině. Podporou Google Asistenta navíc Google podmiňuje oficiální prodej svých zařízení jako jsou telefony Pixel, Chromecasty nebo chystané chytré displeje.

Google díky dnešnímu oznámení jako první velká technologická firma přemostí novou digitální propast, kterou představuje právě přístup k virtuálním asistentům ovládaným primárně hlasem. Alexa od Amazonu ani Cortana od Microsoftu česky neumí a ani jedna firma nepotvrdila případnou brzkou dostupnost. Totéž platí i v případě Siri od Applu. Apple ale dvou vývojářskou konferenci pořádá až za měsíc, a ještě může překvapit.

Umělá inteligence v e-mailu i fotkách

Umělá inteligence a Google Asistent byly hlavní téma vývojářské konference Googlu i bez ohledu na české prostředí, podobně jako na konferenci Microsoft Build, která začala o den dříve. Google se ale od Microsoftu odlišil velkým důrazem na praktické ukázky využití v reálných produktech pro koncové uživatele.

Google nejprve připomněl možnosti využití umělé inteligence v diagnostické medicíně, pak už ale přešel k novým funkcím pro své produkty. Gmail, který už nyní umí v angličtině nabízet krátké automatické odpovědi, se brzy naučí psát v podstatě celé e-maily. Uživatelům stačí napsat prvních pár slov, Google za ně doplní to, co nejspíše chtěli napsat. To vše na základě strojového učení díky analýzám milionů psaných textů. Aby Gmail nenavrhoval nevhodné hlouposti, bude analyzovat i kontext, pravděpodobně včetně historie zpráv mezi uživatelem a příjemcem zamýšlené zprávy.

Výkladní skříní pro pokroky umělé inteligence je v Googlu aplikace Google Photos/Fotky Google. Už loni se Google naučil například automaticky třídit fotografie podle rozpoznaných osob a domácích mazlíčků. Letos přidá pokročilé funkce při úpravách fotografií. Díky strojovému učení pozná například obličeje na snímcích a navrhne sdílení vyfoceným osobám.

Funkce automatických úprav bude retušovat fotografie nikoliv jako celek, ale po částech. Dokáže například upravit expozici v místech, kde je snímek příliš světlý nebo tmavý. Google také pozná, zda je na fotografii text a umožní obrázek převést na PDF dokument s možností další editace – podobnou funkci nabídne i aplikace Google Lens – ta text v záběru rovnou převede do textové podoby. To v řadě kanceláří ušetří spoustu času. Nově budou Lens také součástí fotografických aplikací – minimálně na telefonech od Googlu a mobilech v programu Android One.

Asi nejvýraznější novou funkcí Google Photos bude schopnost automaticky vybarvit černobílé fotografie. Fenomén kolorizace je populární a restaurace černobílých fotografií do barevné podoby má spousty fanoušků, kteří úpravami tráví hodiny. Google by měl zvládnout obarvit staré fotografie v podstatě okamžitě. Rychlost podobným operacím má přidat i nová verze speciálních procesorů určených pro akceleraci strojového učení a umělé inteligence s označením TPU3.

Umělá inteligence ovlivní i podobu Google Map, pomůže s doporučováním podniků v okolí. Mapy ale získají také lepší propojení s přáteli s možností hlasovat o to, kam se skupina uživatelů vydá. Nejzajímavější a pravděpodobně nejužitečnější novinkou v Mapách bude propojení s rozšířenou realitou. Mapy nabídnou nové zobrazení navigace, které kombinuje plán cesty se záběry okolí s popisky. To by mělo, kromě jiného, usnadnit začátek navigace ve městech, kdy je často těžké se správně zorientovat a vykročit správným směrem.

Asistent v Česku i autech a na displejích

Přítomnost Česka na mapě zemí, které do konce roku dostanou Google Asistenta je jen jedna z novinek týkajících se chytrého asistenta od Googlu. Firma výrazně vylepšuje jeho možnosti. Největší novinkou je funkce Duplex. Díky ní zvládne Asistent zařídit rezervace v restauracích nebo u kadeřníka tím, že do podniků bez online rezervačního systému sám za uživatele zavolá. Tuto funkci bude Google nejspíše podporovat zatím pouze v angličtině, ale uvidíme.

Zatím je Asistent schopný domluvit se s přibližně 5 tisíci různých zařízení včetně chytrých světel IKEA Tradfri nebo bezpečnostních kamer Netgear Arlo. Brzy se k nim přidají také klimatizace a palubní systémy v desítkách modelů vozů díky propojení se systémem Android Auto.

V červnu se potom začnou prodávat chytré displeje s Google Asistentem, které se poprvé ukázaly v lednu na veletrhu CES. Mezi prvními začnou tyto systémy prodávat Lenovo, LG a JBL, vlastní verzi chystá i Sony. Díky oficiální podpoře Asistenta v Česku by se pak měly prodávat i u nás. Příchod chytrých displejů má pozitivní vliv na Google Asistenta i v mobilech. V podstatě se vrátí funkce z ukončené služby Google Now, která kromě hlasové odezvy nabízela personalizovaný přístup k relevantním informacím, jako jsou výsledky oblíbených sportovních týmů. „Vizuální“ Google Asistent se na telefony s Androidem dostane v létě, na iOS do konce roku.

Asistent se také brzy naučí vést dlouhé konverzace, kdy systém sám pozná, zda uživatel promlouvá k němu nebo k někomu jinému. Tuto funkci už představil Amazon. Pro děti pak Google Asistent nabídne speciální režim, který bude mimo jiné vyžadovat používání slov „prosím“ a „děkuji“.

Nový Android a duševní rovnováha

Novinky v systému Android P, který vyjde v létě, mají několik rozměrů. Týkají se umělé inteligence, která bude šetřit energii tím, že povolí probouzet mobil pouze důležitým aplikacím, způsobu ovládání telefonu pomocí gest po vzoru iPhonu X i duševní hygieny při používání mobilů.

Google se rozhodl, že nabídne možnost, jak omezit vliv smartphonů na lidský život. Zvolené metody připomínají kombinaci jemné psychologie s rodičovským přístupem – součástí Andoridu P budou mimo jiné i propracované rodičovské nástroje, které umožní nastavit časové limity pro konkrétní aplikace a třeba u Youtube budou sledovat dobu sledování videa napříč zařízeními včetně počítačů.

Google chce ale umožnit přehled o využívání aplikací všem uživatelům, zavede proto přehledné zobrazení času, který uživatelé stráví v konkrétních aplikacích a umožní jim nastavit limity, po jejichž uplynutí ikony „vyčerpaných“ aplikací zešednou, aby méně lákaly ke spuštění. Zešednutí obrazovky zavede Android P i pro uživatele, kteří s telefonem ponocují, pokud si nastaví dobu, kdy mají jít ideálně spát. V pozdějším čase bude telefon fungovat, ale obrazovka bude černobílá, aby dala uživateli jasně najevo, že by měl jít spát.

Telefony s Androidem získají také obdobu přepínače notifikací z iPhonů. Pokud uživatel obrátí telefon obrazovkou dolů, budou aktivní pouze notifikace od důležitých kontaktů. To je jednoduché a elegantní řešení, které vychází z reálného chování uživatelů.

Z technického pohledu se v Androidu P změní ovládání. Nastává konec triumvirátu ovládacích tlačítek, z větší části je nahradí gesta na jednom virtuálním (nebo u některých výrobců fyzickém) tlačítku. Stisk bude znamenat návrat domů, posun prstem nahoru vyvolá seznam spuštěných aplikací a dlouhé přejetí nahoru vysune seznam nainstalovaných aplikací. Tlačítko zpět se pak bude objevovat pouze v konkrétních aplikacích. Podobný přístup k ovládání nabízí jako alternativu k androidím tlačítkům už druhý rok například Huawei na tlačítku kombinovaném se čtečkou otisků prstů.

Android P nabídne také větší propojení systému s aplikacemi. Například v Asistentu nebo výsledcích vyhledávání bude možné kromě textů a obrázků zpřístupnit také ovládací prvky relevantních aplikací, například možnost si zavolat taxi k cestě do vyhledané restaurace nebo přehrát trailer či zakoupit lístky na vyhledávaný film.

Novinkou spojenou s Androidem P je také spuštění veřejné betaverze na větším počtu telefonů – testovací verzi Androidu P mohou vedle majitelů Pixelů získat také vlastníci telefonů Xiaomi Mi Mix S2, Essential Phone, Xperia XZ2, Oppo R15 Pro, Vivo X21, chystaném OnePLus 6 a také na v Česku snadno dostupné Nokii 7 Pro s cenou 9990 korun.

Lepší zprávy pro všechny

Vedle produktů a služeb napojených na umělou inteligenci Google představil také novou podobu aplikace „Zprávy a počasí“ respektive služby Google News. V rámci boje proti fámám a dezinformacím nabídne Google vedle personalizovaného přehledu zpráv v novém designu také možnost zobrazení důležitých zpráv (Top News) z desítek ověřených důvěryhodných zdrojů, které budou stejné pro všechny uživatele Googlu a budou obsahovat i data ze serverů zaměřených na ověřování informací nebo časové osy vývoje různých kauz.

Kromě toho Google oznámil, že během následujících tří let věnuje 300 milionů dolarů na podporu kvalitní novinářské práce a boj s desinformacemi. Kromě jiného Google nabídne novinářům možnost jednoduše získat přístup k šifrovanému připojení k internetu (VPN) prostřednictvím služby Outline na vlastních serverech mimo infrastrukturu Googlu. Aplikace Outline pak zajistí bezpečné připojení na telefonech s Androidem i iOS, na počítačích s Windows, MacOS i Chrome OS.