Poslední měsíc není pro Huawei příliš příjemný. Čínský telekomunikační obr se stal terčem útoků ze stran bezpečnostních služeb hned několika zemí včetně České republiky. Médii zesilovaná kritika a varování před bezpečnostními riziky vykazuje prvky obchodní války. Na pozadí je ale mnohem důležitější otázka – nakolik je Huawei hrozbou pro každodenní i tu kritickou komunikaci.

Odpověď není úplně jednoduchá a zaslouží si podrobné vysvětlení, které vyžaduje začít od počátku existence společnosti Huawei, která se západním médiím ráda prezentuje jako moderní a nezávislá firma, která chce pouze rozvíjet inovace v oblasti technologií a vydělávat peníze.

Zrození a současnost Huawei

V osmdesátých letech se čínská vláda rozhodla modernizovat své v té době zoufale zastaralé telekomunikace. A tak Ren Zhengfei, zástupce velitele ženijních jednotek čínské armády v roce 1987 založil společnost Huawei. Podle hongkongského váženého časopisu Far Eastern Economic Review na to dostal od státní banky půjčku 5,8 miliónu dolarů, i když to dnes společnost popírá.

Svou existenci začal Huawei tím, že prodával dovážené pobočkové ústředny. Zároveň dovážené ústředny prostřednictvím reverzního inženýrství zkoumala, aby během několika let začala vyrábět vlastní kopie. V devadesátých letech je Ren Zhengfei prodal svému bývalému zaměstnavateli, čínské Lidové osvobozenecké armádě, a vláda v Pekingu přijala politiku podpory vlastních výrobců v telekomunikacích místo závislosti na zahraničních dodavatelích. Jde mimochodem o podobné rozhodnutí, jaké prosazuje americká exekutiva nyní, když blokuje vstup Huawei na trhy v USA.

Dnes je Huawei i bez prodejů do USA jeden z největších výrobců telekomunikační techniky na světě. Je po Samsungu druhým největším výrobcem smartphonů na světě (třetí místo patří Apple; Huawei ho překonal ve druhé polovině letošního roku). A je vůbec největším světovým dodavatelem infrastruktury pro mobilní sítě, letos předstihl společnost Ericsson.