Největší video server na světě je vynikající zdroj informací a návodů, od přípravy pizzy po opravu kapajících kohoutků. Zároveň jde o obrovský zdroj konspiračních teorií, oblíbenou destinaci sexuálních predátorů a obecně nevhodné prostředí pro děti. Youtube děti zároveň láká na pohádky, písničky a chytré řeči slavných vrstevníků nebo o trochu starších celebrit.

Google o rizicích spojených s Youtube ví už několik let, a po medializaci problémů zavedl nová pravidla i celou aplikaci Youtube Kids. Ta slibuje rodičům větší kontrolu nad tím, co děti mohou sledovat. Pro Google i rodiče je aplikace zklamáním. Podle informací agentury Bloomberg ji využívá pouze 20 milionů dětí ve srovnáním se dvěma miliardami uživatelů Youtube. Podle interních údajů Googlu dětem nabídka Youtube Kids přestává brzy stačit. Zábavnější obsah v "dospělé" verzi Youtube hledají už sedmileté děti.

Podle Googlu Youtube nikdy nebyla služba pro děti. Pro většinu svých služeb včetně vytvoření e-mailového účtu vyžaduje Google souhlas s licenčními podmínkami, které uvádí věkový limit 13 let. Tento věk vychází z americké legislativy COPPA o ochraně soukromí dětí v online prostředí, která stanoví přísné podmínky pro ochranu dětí právě do třinácti let. Speciální verze Youtube Kids neumožňuje číst ani psát komentáře a rodiče mají možnost zcela zakázat vyhledávání, a ještě ručně zakázat i videa, která Google do dětské verze aplikace pustil.

Rodičovské nástroje přitom nejsou problém, který by děti od Youtube Kids odrazoval – odrazuje je samotný propagovaný obsah. Youtube Kids má oficiálně nabízet videa pro děti do 13 let, než mohou "legálně" používat hlavní aplikaci Youtube. Ve skutečnosti je obsah Youtube Kids zaměřený na předškoláky a přitom školáci patří mezi nadšené fanoušky populárních Youtuberů. To je vidět i na věku návštěvníků Youtuberingu a dalších akcí. Podle serveru Gamesite se průměrný věk návštěvníků Yutuberingu v roce 2016 pohyboval, jistě s nadsázkou, kolem deseti let.

Google také původně plánoval podporu kvalitního obsahu i placenou verzi Youtube Kids s licencovaným obsahem, podobně, jako má dětskou verzi v rámci své hlavní aplikace Netflix. Při testech s omezenou nabídkou videí však podle agentury Bloomberg děti mezi sedmi a dvanácti lety rychle vyčerpaly dostupnou nabídku a vrátily se k hledání videí v klasickém prostředí Youtube. Větší investice do aplikace, ve které není reklama a která nesleduje chování uživatelů, jako ostatní služby Googlu, nedávají pro komerční firmu smysl.

V Česku s ještě slabším obsahem

Výrazně je omezený rozpočet na výběr obsahu pro Youtube Kids vidět na české verzi Youtube Kids – českých videí je minimum a profesionální vzdělávací nebo subjektivně kvalitní obsah je těžké najít, pokud tam vůbec je. Při spuštění české verze aplikace Google například neoznámil žádná lokální partnerství. Například propagovaný kanál Disney vede pouze na anglickou verzi.

Výzkumy chování dětí přitom ukazují, že místo vzdělávacích videí děti raději sledují "nehodnotný" obsah jako jsou kanadské žerty a výzvy, které mohou být potenciálně nebezpečné. Youtube navíc není jediným zdrojem online rizika. Minimální míru ochrany nabízí i mezi dětmi populární sociální sítě jako Tik Tok. Tato aplikace, která ukazuje patnáctisekundová videa, má na Androidu 10x více stažení než Youtube Kids, více než půl miliardy.

České děti jsou na tom s Youtube a sociálními sítěmi stejně jako ty americké, zahraniční trendy přejímají s minimálním zpožděním. Nezájem o Youtube Kids a naopak popularitu Tik Toku potvrzuje i šetření O2 a Centra prevence rizikové virtuální komunikace zveřejněné minulý týden. Platí i stejná doporučení – sledovat, na co se děti dívají a nabídnout jim místo Youtube nebo Tik Toku dostatečně zajímavou alternativu, kterou jsou spíše placené televizní služby s dostatkem obsahu v češtině.

Související