ADSL bylo léta vysmívanou technologií, od které prchal, kdo mohl. Posledních pár let se situace mění. ADSL se změnilo na xDSL a využívá skoro kouzla, aby na desítky let starých drátech nabídlo moderní internetové připojení s rychlostmi až 250 megabitů za sekundu. Když se zrychlování dostalo na dosah přípojky, která ještě před rokem a kousek nezvládla pořádně ani přenos videa, nastal čas to vyzkoušet. A po roce je i čas hodnotit s dlouhodobou zkušeností.

