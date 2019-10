Byla to jednoduchá nabídka: můžete si vyzkoušet neomezený internet, nemusíte psát, že je skvělý. Takové sebevědomí by jeden od červeného operátora po kritice jeho neomezených tarifů nečekal.

Na druhou stranu to působí jako chyták. Neomezený internet s limitovanou rychlostí je koncept, který prokazatelně funguje. A tak jsme se na to podívali jinak.

Kromě toho, že jsme vyzkoušeli, jak funguje omezeně-neomezený internet od Vodafone, jsme se podívali na celý aktuální trh. Možností, jak testovat neomezený internet, je přitom spousta.