Šifrované spojení do internetu, které nikdo nemůže odposlouchávat, překoná Velký čínský firewall nebo regionální omezení Netflixu, nebo bezpečný způsob, jak se připojit do firemní sítě. To jsou důvody, proč miliony lidí používají VPN, virtuální privátní sítě.

Jejich bezpečnost a spolehlivost má ale limity.

Aktuálně se řeší problémy společnosti NordVPN, poskytovatele stejnojmenné VPN služby. Té utekly privátní klíče a neznámý útočník získal plnou kontrolu nad jejich serverem ve Finsku. NordVPN přitom patří mezi ty lepší společnosti, které VPN provozují.

Společnost VPNpro u velkého množství různých VPN služeb zjišťovala, komu vlastně patří. Výsledky byly pozoruhodné: 97 služeb vlastní jenom 23 společností, z nichž řada sídlí v zemích, které neslynou zrovna nejlepší pověstí, pokud jde o dodržování soukromí internetových uživatelů - například v Číně nebo Pákistánu. Jenom čínské společnosti vlastní přibližně třetinu z nejznámějších VPN služeb (29 z 97).

Otázkou tedy je, co s tím. A my máme možnou odpověď.