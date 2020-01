Když si Sergej Brin a Larry Page před dvaceti lety založili firmu, dali si jednoduchý úkol: shromáždit a zpřístupnit celé vědění lidstva tak, aby se k němu kdokoliv mohl dostat. Googlu se původní poslání povedlo do značné míry naplnit. Na Google.com je možné najít informace téměř o čemkoliv. Je ale stále těžší poznat, co jsou skutečně relevantní výsledky a co reklamy.