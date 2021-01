Asi nikoho nepřekvapilo, že spuštění systému pro rezervaci na očkování proti koronaviru bylo provázeno mnohými problémy. Na to jsme v České republice zvyklí, pravděpodobně bychom dlouho hledali významnější informační systém veřejné správy, který fungoval na první pokus správně. Co je ale příčinou? To nám umožní odhalit tři čísla za lomítkem.

Jedním z mnoha problémů systému bylo, že jako nevalidní vyhodnocoval rodná čísla, která mají jenom devět číslic. Tj. všechna, která patří lidem narozeným před rokem 1954. Nechci být za hnidopicha, ale u systému určeného osobám seniorského věku mi to přijde jako chyba dosti podstatná. Je to závada triviální, leč poměrně hodně vypovídající. A rozhodně nikoliv první svého druhu.