Aplikace YouTube Kids pro děti od čtyř do dvanácti let je hit, o kterém se příliš nemluví, o to více na něj ale rodiče spoléhají. Sledováním "nezávadných" videoklipů v aplikaci s jednodušším uživatelským prostředím tráví děti tolik času, že se v počátku pandemie stalo YouTube Kids nejintenzivněji používanou videoslužbou na světě, alespoň podle studie 2020: The Year of Streaming od společnosti Braze (anglický originál ve formátu PDF).

Google chce nyní svůj záběr ještě rozšířit. Samostatná aplikace YouTube Kids je příliš omezená, ale do hlavní nabídky videa na YouTube mohou děti až od třinácti. Toto dilema chce Google napravit s novou službou – kontrolovaným účtem.